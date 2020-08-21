شلل جزئي بحركة سكك حديد النمسا بعد اصطدام قطار بشاحنة

تسبب حادث تصادم بين قطار وشاحنة فى فيينا، اليوم، في شلل جزئي في حركة السكك الحديدية جنوب العاصمة.

وقال دانييل بينكا المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية النمساوية اليوم، إن الحادث وقع على خط السكة الحديد الجنوبي بالقرب من مقاطعة جومبولدسكيرشن (منطقة مودلينج)، مما أدى الى تعطيل حركة القطارات.

وأضاف بينكا، أنه وفقًا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات جراء الحادث، لافتا إلى أنه جرى إخلاء القطار بالفعل وجرى إنشاء خدمة سكة حديد بديلة بين مقاطعتي مودلينج وبادن.