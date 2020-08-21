رأس غارب حزينة على وفاة "صيدلي الغلابة"

سادت حالة من الحزن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، لوفاة الصيدلي الشاب محمد سيد الجرفي، الملقب بـ"صيدلي الغلابة" إثر أزمة قلبية.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي خبر وفاة الصيدلي محمد سيد عبر صفحات السوشيال ميديا، بحزن عميق على رحيل "صيدلي الغلابة" كما يلقبونه بمدينة رأس غارب، مطالبين بالدعاء والرحمة له.

اشتهر الراحل بالأخلاق الطيبة ومعاملته الحسنة للمواطنين، وتقديم أعمال الخير وتوفير العلاج بالمجان للفقراء والمحتاجين.

وقال محمد جمال عبد القادر، من أبناء مدينة رأس غارب، "رأس غارب حزينة على خسارتها لأهم رجال الخير، لما يعرف عنه من عمل خير وتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين وحسن معاملته للصغير والكبير".