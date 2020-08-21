عاجل.. "النواب الليبي" يرحب بقرار "السراج" الوقف الفوري لإطلاق النار

رد مجلس النواب الليبي على بيان حكومة فايز السراج بوقف إطلاق النار، مرحبا بالقرار، حيث أكد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي ضرورة أن يجري تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مشددًا على أنه سيجري استئناف انتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي.

وقال "صالح": "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال".

بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببياني حكومة السراج ورئيس مجلس النواب الليبي.

وأعلنت حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا في ليبيا بشكل مفاجئ وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس من العام المقبل.

وصدر الأمر لجميع التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة "السراج"، فيما شرطت أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي الإبقاء على منطقتي "سرت" و"الجفرة" منزوعتي السلاح، وهو الأمر الذي كان الجيش الوطني الليبي أعلن رفضه له أمس.

وأكدت حكومة "السراج"، في بيان منذ قليل، أنه يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية، وشددت على أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وفي مفارقة أيضا في البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، قال إن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار استرجاع السيادة على التراب الليبي وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.