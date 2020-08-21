أحياء الإسكندرية تحذر من عدم طلاء واجهات العقارات

وجه حي المنتزه ثان في الإسكندرية، إنذارات لأصحاب العقارات، لحثهم على سرعة التوجه إلى ديوان عام الحي، لتقديم طلبات لطلاء واجهات العقارات، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام.

وقال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس حي المنتزه ثان، إن مفتشى إدارة المتابعة الميدانية وضعوا ملصقات الإنذارات على أبواب وواجهات العقارات التي ما زالت بالطوب الأحمر.

وطالب رئيس حي المنتزه ثان، رؤساء اتحادات الملاك أو من ينوب عنهم بملء الاستمارة الخاصة بطلاء واجهة العقار بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام الحي.

كان حي وسط الإسكندرية، أصدر بيانًا تحذيريًا للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بالإسكندرية بضرورة الالتزام بطلاء واجهات المباني والعمارات السكنية.

وأكد الحي أنه لن يجرى إصدار خطابات توصيل مرافق "غاز، كهرباء، مياه" للمباني غير مكتملة التشطيب، ولن يجرى قبول التصالح والتقنين في حالات المباني غير مكتملة التشطيب، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للإسكندرية.