الإسكندرية عن "عقار المياه": العقارات المجاورة لم تتأثر

قال اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، إن صاحب القصر الذي هُدم سعى لبناء عقار مكانه، وفي سبيل ذلك حصل على الأوراق اللازمة من قبل اللجان الفنية، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء عملية الهدم تبين وجود مياه كثيفة أسفله، الأمر الذي هدد العقارات المجاورة له بالتصدع، وهذا أمر فني بحت.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن صاحب العقار قام بالتواصل مع الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار الهدم، ولكن نظرًا لاقتراب الأرض من سطح مياه البحر ظهرت المياه بها، ما أثار خوف وقلق عدد من الجيران.

وأكد "جمعة" تشكيل لجنة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة لمعاينة العقارات المحيطة لهذه الأرض بالكامل، خاصة أن المياه أدت إلى هبوط الرصيف لكنها لن تؤثر على العقارات المجاورة.

وأشار إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة وإبداء الرأي الفني بهذا الأمر منذ 15 يومًا، موضحًا أن مستوى المياه بالأرض ثابت دون زيادة، وسحب المياه الجوفية منها قد يؤثر على العقارات المجاورة وهو قرار يحتاج لدراسة.

وتابع: "اللجنة بتعمل وفق أسس علمية ولازم ياخدوا دراسة للتربة ودراسات هندسية فنية، ولازم تاخد وقتها الكافي لحين استصدار قرار يتم تنفيذه دون خطورة، والقرار مش سهل، واللجنة هتتحمل المسؤولية الكاملة على ذلك، وباطمن جميع المحيطين بالعقار، خاصة أنه لم يتأثر أي عقار مجاور".