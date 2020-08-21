رئيس "النواب الليبي": "سرت" ستكون مقرا مؤقتا للحكم مع وقف القتال

رد مجلس النواب الليبي على بيان حكومة فايز السراج بوقف إطلاق النار، مرحبا بالقرار، حيث أكد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة، كما دعا بدوره جميع القوات لوقف القتال وكافة العمليات القتالية، لافتا إلى أن "سرت" ستكون مقرا مؤقتا للحكم.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي ضرورة أن يجري تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مشددًا على أنه سيجري استئناف انتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي.

وقال "صالح": "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال".

بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببياني حكومة السراج ورئيس مجلس النواب الليبي.

وفي تفاصيل التوافق الجديد، ذكر بيان رئيس مجلس النواب الليبي أن وقف إطلاق النار يجعل مدينة "سرت" مقرا مؤقتا للحكم عبر مجلس رئاسي جديد، وتكوين قوة أمنية موحدة من مختلف المناطق، لتأمين هذه المؤسسات في "سرت" كمرحلة توافقية.