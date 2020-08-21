غلق 8 منشآت طبية بالمنوفية لمخالفتها للاشتراطات

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية غلق مستشفيين خاصين لمدة أسبوع بمركزي منوف وشبين الكوم، وكذا غلق 4 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد والعلاج الطبيعى والعظام بمراكز منوف وقويسنا والشهداء لمخالفتها قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 153 لسنة 2004.

ووافق محافظ المنوفية على غلق جناح للعمليات لمدة أسبوع وجناح آخر للعمليات وغرفة أشعة لحين تلافى المخالفات الواردة بمركز منوف.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر على المراكز الطبية تبين عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل جناح العمليات وغرفة التعقيم وعدم جاهزية غرفة العمليات، وعدم التعامل الصحيح مع الأدوية المستخدمة ووجود نفايات طبية خطرة داخل غرفة السونار، ووجود جهاز أشعة غير مرخص وغير حاصل على موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الإشعاع، وكذا وجود دواليب خشبية بغرض التخزين بحجرة العمليات.

وبالمرور على المستشفيات تبين عدم تواجد طبيب بغرفة الطوارئ وغير مكتملة التجهيزات ووجود مستهلكات جراحية منتهية الصلاحية، واستخدام آلات جراحية غير معقمة، وعدم تفعيل استمارات التخدير وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، واستخدام الكلور فى غسيل الآلات وإعادة استخدام وصلات التخدير والشفط المسخدمة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.