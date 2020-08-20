جامعة المنوفية تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بإنترنت فائق السرعة

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن مكتب التنسيق بصالة كلية الحقوق سيبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية بعد غد السبت، وذلك وفقًا للحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى بمجموع 400 درجة فأكثر بنسبة 97.60% لشعبة علمى علوم، و387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% لشعبة علمي رياضة، و327 درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 79.90%.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب التنسيق تم تجهيزه بأجهزة الكمبيوتر، والإنترنت فائق السرعة، إضافة إلى تواجد مسؤولين من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب في إدخال بياناتهم ورغباتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات يوميًا، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.