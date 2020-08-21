"يوميات كورونا": تعافى 12 حالة في المنوفية و10 مدن تسجل "صفر إصابات" في القليوبية

استمر خروج المتعافين من مستشفيات العزل بعد خضوعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع تسجيل إصابات محدودة واستمرار المبادرات الأهلية لتوفير مستلزمات الوقاية للمستشفيات للحد من انتشار الفيروس بين الأطقم الطبية.

وأكد مصدر مسئول بـ«صحة المنوفية» تسجيل 12 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأضاف المصدر أن المتعافين خرجوا من مستشفيات العزل الصحى بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبَل وزارة الصحة وعقب إجراء التحاليل تبين سلبية المسحات المسحوبة منهم، لافتاً إلى تراجع الإصابات بنسب كبيرة تزامناً مع زيادة أعداد المتعافين.

شفاء 75 مصاباً في 11 قسماً للعزل بالغربية وفض حفل زفاف في رأس البر.. واستمرار العمل بأقسام العزل في شمال سيناء

وسجلت محافظة القليوبية «صفر إصابات» فى 8 مدن، مقابل عشر إصابات جديدة بمدن «القناطر الخيرية، وبنها، وكفر شكر»، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى أمس الأول عند 9187 حالة إصابة، كما سجلت خريطة الإصابات وفقاً للبيانات الرسمية 724 إصابة بمركز ومدينة الخانكة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2379 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1017 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 442 حالة إصابة.

وفى شمال سيناء، قال مصدر طبى بمستشفى العريش العام إن قسم العزل بالمستشفى سجل «صفر إصابات»، لافتاً إلى أنه منذ تسجيل المحافظة 310 حالات تعاف لم تسجل المديرية إصابات جديدة بالفيروس بأقسام العزل فى مستشفيى «بئر العبد النموذجى، والعريش العام»، وأشار إلى استمرار عمل أقسام العزل واستقبال المصابين تزامناً مع تقديم الخدمة الطبية للمرضى من كافة التخصصات.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تعافى 75 حالة فى 11 قسم عزل بمستشفيات الصدر والحميات والعامة بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى إصدار توجيهات إلى مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات بضرورة توفير الرعاية الصحية والعلاجية، فضلاً عن رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى واستقبال كافة الحالات المشتبه فى إصابتها بعدوى فيروس «كورونا» وفحص كافة المخالطين، وأضاف أنه شدد على مساعديه بضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أخطار تفشى عدوى فيروس «كورونا» وتوفير الرعاية الكاملة لحالات العزل المنزلى وفحص المخالطين وتأمين أرواح وحياة المواطنين، وأشار إلى دعم كافة المستشفيات بالمستلزمات اللازمة، لافتاً إلى عودة مستشفى عزل كفر الزيات للعمل بشكل طبيعى واستقبال كافة المرضى، ويتم حالياً تجهيز وتطوير شبكة الأكسجين به، ومقرر أن يستقبل حالات الغسيل الكلوى قريباً.

ونوه وكيل «صحة الغربية» إلى أن المحافظة سجلت 4467 حالة تعاف منذ بدء الجائحة، سواء تلقوا العلاج فى مستشفيات وأقسام العزل أو فى العزل المنزلى، موضحاً أن مستشفى الصدر والحميات تم تخصيصه لاستقبال مصابى كورونا، وبالنسبة للمرضى الآخرين يتم استقبالهم فى المستشفيات بشكل طبيعى، وفى حالة اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا يتم وضعه فى قسم العزل بنفس المستشفى، فيما أعلن السيد محمد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، جاهزية 3500 مسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المشددة، مشيراً إلى أن صلاة الجمعة ستكون بضوابط معينة من بينها ارتداء الكمامات، والتباعد بين المصلين وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مُصلٍّ مع غلق دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات.

رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم الخدمة الطبية

وأعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، تسلمه ألف كاشف حرارى تبرعاً من مؤسسة مصر الخير، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود كافة قطاعات الدولة مع المجتمع المدنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير كافة وسائل الوقاية من العدوى، وأشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم الخدمة الطبية بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية وحرصها على تلبية احتياجاتها وعملها من أجل الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها.

وعلى صعيد الحملات الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار العدوى، شنّت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى حملة مكبرة على الأسواق والشواطئ لمنع التجمعات، أسفرت عن فض فرح بإحدى كافتيريات الشاطئ وإخلاء الكافيتريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى الشرقية، أعلنت «ثناء فوزى»، رئيس حى ثان الزقازيق، فض حفل زفاف شعبى مقام بالمخالفة بمنطقة الإشارة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وأهاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات الشخصية والمنزلية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حرصاً على سلامة المواطنين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما شنّت القيادات الأمنية والتنفيذية بمدينتى «السنبلاوين والمنزلة» بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن ضبط عدد 25 «توك توك مخالف» وتسليمها لمرور السنبلاوين، ومصادرة عدد 30 شيشة لحظر استخدامها.