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"أمن المنوفية" ينفي خطف طفل في شبين الكوم

كتب:

إبراهيم الديهي
01:39 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الطفل بعد عودته لأسرته

الطفل بعد عودته لأسرته

نفى مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف طفل في مدينة شبين الكوم وإعادته مرة أخرى من قبل رجال الأمن.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الطفل ذهب إلى شراء هاتف وبحوزته 2000 جنيه دون علم أسرته، وعندما ذهب الطفل إلى محل الهواتف خاف عليه صاحب المحل وذهب به إلى قسم الشرطة لإعادته إلى أهله، وبخاصة أنه بحوزته مبلغ مالي كبير.

كانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات حول خطف طفل بشبين الكوم، وتمكن قوات الأمن من القبض على الجناة وإعادة الطفل إلى أسرته. 

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