"أمن المنوفية" ينفي خطف طفل في شبين الكوم

نفى مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف طفل في مدينة شبين الكوم وإعادته مرة أخرى من قبل رجال الأمن.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الطفل ذهب إلى شراء هاتف وبحوزته 2000 جنيه دون علم أسرته، وعندما ذهب الطفل إلى محل الهواتف خاف عليه صاحب المحل وذهب به إلى قسم الشرطة لإعادته إلى أهله، وبخاصة أنه بحوزته مبلغ مالي كبير.

كانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات حول خطف طفل بشبين الكوم، وتمكن قوات الأمن من القبض على الجناة وإعادة الطفل إلى أسرته.