"توأم روحي" يتصدر الإيرادات بـ544 ألف جنيه في 24 ساعة

تصدر فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، إيرادات الأفلام، أمس الخميس، بتحقيقه 544 ألفاً و439 جنيهًا، متفوقاً علي فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 267 ألفاً و117 جنيهًا.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 8 آلاف و765 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 6 آلاف و192 جنيهًا.

واحتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، بنزوله في السينمات للجمهور، وذلك وسط صناع العمل.

وحضر الاحتفال أبطال العمل، منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي، والمخرج عثمان أبولبن، والمؤلفة أماني التونسي.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن لمشاركتهم الاحتفال، منهم النجمة إيمي سمير غانم ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت.