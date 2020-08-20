"توأم روحي" يتصدر الإيرادات بـ 278 ألف جنيه

تصدر فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، إيرادات الأفلام، أمس الأربعاء، بتحقيقه لـ 277 ألف و643 جنيه، متفوقاً علي فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 19 ألف و761 جنيه.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 7 آلاف و37 جنيه، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة محمد إمام، ألفين و785 جنيه.

احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، بنزوله في السينمات للجمهور وذلك وسط صناع العمل.

وحضر الاحتفال أبطال العمل، منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي، والمخرج عثمان أبو لبن، والمؤلفة أماني التونسي.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن لمشاركتهم الاحتفال منهم النجمة إيمي سمير غانم ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت.

الحفل من تنظيم "BetterMedia" مصطفى مرتضى، وتميز بالتنظيم الجيد وأجواء من البهجة والفرح وسط التقاط العديد من الصور السيلفي والفوتوغرافيه معهم.