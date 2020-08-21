حسن الرداد يكشف صعوبات واجهته خلال تصوير "توأم روحي"

حلّ الفنان حسن الرداد والمخرج عثمان أبو لبن، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، للحديث عن فيلمهما الجديد "توأم روحي"، بالتزامن مع طرحه في دور العرض بالأمس.

وأوضح "الرداد" خلال اللقاء أنه كان يتمنى عمل فيلم رومانسي منذ فترة طويلة، لذلك عندما عرض عليه المنتج أحمد السبكي والمخرج عثمان أبو لبن فكرة العمل، وافق على الفور، رغم أن الفيلم يحتاج لتعلم الكثير من الأشياء الجديدة، مثل ركوب الدراجات النارية والخيل والغطس وغيره الكثير، لكنه أصر على تعلمها، وفي وقت قياسي.

وأضاف الرداد: "الفيلم ده من الأفلام القليلة اللي سبت كل شيء فيها للمخرج، عادة لما الواحد بيعمل فيلم بيبقى مهموم بحاجات كتيرة جدا غير شغلته إنه يمثل بس، المرة دي كنت سايب كل حاجة على المخرج ومركز في الدور بتاعي بس، وفعلا الشغل معاه مريح جدا، وكان عندي إيمان قوي إنه هيعمل حاجة مختلفة، ولما شوفت التريلر لقيت إنه عامل أكتر مما أنا كنت متوقع".

وأكد المخرج عثمان أبو لبن، أن الرداد من أكثر النجوم احترافا في الوسط الفني حاليا، فضلًا عن مرونته في العمل وعدم الاعتراض على تعلم أي جديد من أجل الدور، قائلا: "أقوله حسن هتتعلم تركب موتوسيكلات.. أوك، هتتعلم تمسك الخير.. تمام، عندك مشهد غطس تحت المياه في يناير.. ماشي حاضر، هنطلع الجبل في مشهد تاني... مسمعتش منه لأ أو ده صعب، وكمان مواعيده مظبوطة جدا".

وعن أزمة أغنية "حلم حياتي" التي عرضت بالفيلم للفنان وائل جسار، أوضح أبو لبن أنه كان من المفترض أن تقدمها الفنانة كارول سماحة في البداية، في محاولة لإعادة ما حدث في فيلم "أحلام عمرنا"، لكن حدث اختلاف في وجهات النظر، قائلا: "كنا عايزين نعيد شكل أحلام عمرنا، فكلمنا كارول وجات حطت جايد على المزيكا بس هي كان عندها وجهة نظر حلوة لو الأغنية نزلت شريط بس مش مناسبة للفيلم عندنا، فوصلنا إننا مش متفقين، مجرد اختلاف في وجهات النظر وليس خلاف، بالعكس هي نجمة كبيرة بحبها وبحترمها جدا".