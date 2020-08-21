الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية صباحا والعظمى بالقاهرة 34 غدا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة حارا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا.

وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى هي 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 26، وقنا العظمى 38 والصغرى 27، والأقصر العظمى 39 والصغرى 28، وأسوان العظمى 40 والصغرى 29.