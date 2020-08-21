مقتل 3 أشخاص بسبب حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص على الأقل بسبب حرائق الغابات التي تجتاح شمال ولاية كاليفورنيا وتهدد بتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، اليوم، أن من بين القتلى، طيار كان في مهمة إطفاء حريق بوسط كاليفورنيا لقي حتفه إثر تحطم مروحيته.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسم - في مقطع فيديو سجله من غابة قريبة من مدينة "واتسونفيل" عقب زيارته مركز إجلاء - "إذا كنت لا تزال في حالة إنكار (لقضية) تغير المناخ، فلتأتي إلى كاليفورنيا."

وقال مساعد نائب مدير إدارة الولاية للغابات والحماية من الحرائق دانيال بيرلانت إن الحرائق دمرت 175 بناية، بينها منازل سكنية، وتهدد بتدمير 50 ألفًا إضافيين.

واندلع أكثر من 24 حريقًا كبيرًا بالغابات في كاليفورنيا وأنهك قدرة إدارة مكافحة الحرائق في الولاية، جراء سقوط أكثر من 11 ألف صاعقة برق على مدار عدة أيام.