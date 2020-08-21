وفد أوكراني يتابع الإجراءات الوقائية بفنادق الغردقة 

واصل وفد من ممثلي شركات السياحة الأوكرانية جولته على فنادق الغردقة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، والوقوف على كيفية التعامل مع النزلاء بدءا من الوصول وأثناء الإقامة، لدراسة زيادة عدد السائحين الأوكرانيين الوافدين إلى مصر.

يضم الوفد 25 من ممثلي شركات السياحة الأوكرانية، وتشمل الزيارة عددا من فنادق الغردقة وعمل معايشة داخلها، ومعاينة الغرف ومراقبة الإجراءات الوقائية المتبعة في المطاعم وعلى حمامات السباحة وداخل الغرف ومدى تطبيق المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي بين النزلاء.

وأثنى الوفد الأوكراني على الإجراءات الوقائية المتبعة منذ وصولهم مطار الغردقة وأثناء استقبالهم بالفنادق، مؤكدين الالتزام بإجراءات التباعد وتحقيق المسافة الآمنة.

قال وليد نبيل، مدير عام مجموعة فنادق بالغردقة، إن أوكرانيا تحرص على زيادة عدد السائحين إلى مصر وذلك لثقتها في المدن المصرية، لافتا إلى أن الوفد جاء للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن مصر مستعدة بقوة لعودة السياحة الخارجية، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وكشف علاء الدين محمود، مدير فندق، عن أن ما يقرب من 200 فندق بالبحر الأحمر، حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر بنسبة 50 بالمائة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ولفت إلى أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من نزلاء السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية، بخاصة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدوفا ومقدونيا ورومانيا وبولندا، وذلك تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/981342815662879/