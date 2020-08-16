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وصول أولى رحلات "إير بوخاريست" إلى مطار الغردقة بعد استئناف الحركة

الرحلة على متنها 147 راكبا قادمين من رومانيا

كتب:

أيمن حمزة
05:04 م | الأحد 16 أغسطس 2020
وصول أولى رحلات شركة أيربوخاريست إلى مطار الغردقة بعد إستئناف الحركة الجوية

وصول أولى رحلات شركة أيربوخاريست إلى مطار الغردقة بعد إستئناف الحركة الجوية

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة إير بوخاريست القادمة من رومانيا وعلى متنها 147 راكبا، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يأتى هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

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