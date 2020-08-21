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باكستان: بدء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا في سبتمبر

اختيار نحو 8000 متطوع لإجراء الاختبارات عليهم

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أ ش أ
03:07 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إسلام آباد مستعدة لبدء المرحلة الثالثة من إجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة صينية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن السكرتيرة البرلمانية للخدمات الصحية في باكستان الدكتورة نوشين حميد، قولها إن المعهد الصحي الوطني سيشرف على الاختبارات السريرية حيث تم اختيار نحو 8000 متطوع لإجراء الاختبارات عليهم.

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