المكسيك تشتري 2000 جرعة من لقاح كورونا الروسي

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، أن بلاده ستحصل على ألفي جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، ضد فيروس كورونا، لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة عليه.

وقال "إبرارد"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، "إنه خبر سار جدا لأننا سنكسب بذلك الوقت ولن تتنظر النهاية (نتائج اختبارات المرحلة الثالثة في بلدان أخرى)".

وأكد أن أطباء في بلاده سيشاركون في اختبارات المرحلة الثالثة على لقاحين صينيين ولقاحات أمريكية و(فرنسي- بريطاني) ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المسجل في العالم كأول لقاح.

وأشار إلى أن اللقاح الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" هو الأقرب الآن من هذه المرحلة، وأن اختباراته ستنطلق في سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قد صرح بأن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة للقاح الروسي.