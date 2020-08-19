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18959 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كتب:

سهاد الخضري
11:47 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة  بينما غادر 6 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25342 طن تشمل: 878 طن ذرة و 4900 طن فوسفات و 5500 طن رمل و891 طن كسب فول صويا و 12392 طن يوريا و 781 طن نشارة خشب .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18959 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 1605 طن خشب زان و 2354 طن حديد ‎ بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( فراولة و رمان و عنب و مانجو ) وخضروات ( بطاطا و بامية و بطاطس و خضار مشكل مجمد و ملوخية ) و حاصلات زراعية ( ريحان و بردقوش و ليمون و بصل و ثوم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و السعودية و المغرب و سنغافورة و فرنسا و أمريكا و هولندا و ألمانيا و انجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 147 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 378 حاوية مكافئة  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74250 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40448 طنا .

كما غادر  قطار بحمولة إجمالية 1330 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4927 شاحنة منها 901 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44925 من البضائع العامة .

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