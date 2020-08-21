رئيس حدائق الحيوان: استبعاد أي مواطن لا يرتدي كمامة للوقاية من كورونا

استعدت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لعودة الزائرين للحدائق التابعة لها، الاثنين المقبل، بعدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إغلاق استمر ما يقرب من 5 أشهر كاملة، بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن إجراءات حكومية للحد من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة لـ"الوطن": جرى التواصل مع وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.

وأضاف أن من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد انه سيتم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات في مصر، كإجراء حكومي للحد من انتشار الفيروس في إبريل الماضي، وعانت كثيرا نتيجة غياب الجمهور، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لموارد الحدائق، التي تعتمد بشكل أساسي على تذاكر الدخول، وافتقدت الحيوانات الزائرين الذين اعتادت على تواجدهم يوميا.