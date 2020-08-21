"التضامن": الانتهاء من تأثيث 14 ألف وحدة سكنية بالأسمرات 3 سبتمبر

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، للانتهاء من تأثيث أكثر من 14 ألف حدة سكنية بالأسمرات 3، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقوم بتجهيز الوحدات، بالتعاون مع الشركاء، مشيرة إلى أنها انتهت من تجهيز 85% منها، كما سيقوم صندوق تحيا مصر بتحمل 45% من التكلفة الإجمالية، وباقى الوحدات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وجمعيات مصر الخير، الأورمان، بيت الزكاة، بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- أن الوزارة انتهت من إعداد بعض عيادات 2 كفاية، للحد من الزيادة السكنية فى الأسمرات "3"، والتى سيتم افتتاحهما خلال الأيام المقبلة، من خلال العمل مع وزارة الصحة والسكان، للتوعية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخدمات طرق الأبواب، مشيرا إلى أن الوزارة، ستعمل على تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات، وتوفير العلاج للمرضى مجانا.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أنشأت مركز الخدمات المتكاملة بحى الأسمرات بتكلفة بلغت 76 مليون جنيه، وعلى مساحة 6 آلاف متر مربع، ويحتوي على 3 أدوار، كما يضم فرعا لبنك ناصر الاجتماعي، ومكتب للتأمينات لخدمة منطقتي الأسمرات والمقطم .

ويحتوى المركز، على معرض الأسر المنتجة ومركز لتنمية مهارات الطفل وأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز تخاطب ومركز علاج طبيعي، وورش تدريب حرفية وخدمات للمرأة ومركز مودة للإستشارات الأسرية، ومركز دعم نفسي، وتصالح أسري، ومكان لاستضافة النساء والأطفال ضحايا العنف، وورش حرفية ومركز حاسب آلي لتدريب الشباب، وحضانة دامجة، ومطعم وقاعة محو الأمية وقاعات تدريب، ومكاتب خدمات إدارية وجراج يسع 40 سيارة.