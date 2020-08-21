الكهرباء: لدينا مشروعات مشتركة مع السعودية والسودان وقبرص واليونان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء أصبح لديه احتياطي محترم وشبكات كثيرة يتم تطويرها، وفي خلال هذه الفترة، تمت إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات، أكثر من ضعف الرقم في 2014، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015، لم يعد هناك أي تخفيفات للأحمال، الأمر الذي عانينا منه فيما قبل 2014.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المستثمر أصبح مطمئنا لوجود استقرار في الطاقة الكهربائية وتلبية لكل احتياجاتهم، خصوصا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، وهو الأمر الذي تمت ترجمته بتطوير شبكات النقل بالكهرباء، مؤكدا أنه خلال الفترة السابقة، تم ضخ الاستثمار في مجال شبكات نقل الكهرباء، تصل لحوالي 76 مليار جنيه، بنهاية هذا العام، فيما بلغت استثمارات شبكات توزيع الكهرباء، ما يقرب من 24 مليار جنيه.

وتابع حمزة أن جودة الخدمات الموجهة للمواطنين ارتفعت وتحول الكثير منها ليكون بشكل إلكتروني، مشيرا لوجود مشروعات للربط الكهربائي مع مشروع الربط مع السودان، ومشروع الربط مع السعودية، بالإضافة للطفرة الكبيرة التي حدثت بالطاقات المتجددة بالإضافة لمشروعات الطاقة المتجددة الكبرى.

واستكمل حمزة أن استثمارات قطاع الكهرباء كبيرة جدا، ولم تتأثر بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على دقة وحساب استهلاك المواطن للكهرباء، وبالفعل مع تفعيل برنامج القراءة الموحد بالنسبة للفواتير ومعدل الشكوى من الفواتير قل بدرجة كبيرة جدا.