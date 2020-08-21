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الأمن يوقع عاملا عرض ابنته للبيع "انتحلوا شخصية مشترين"

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:53 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الجزئية، حبس المتهم بعرض ابنته الرضيعة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 60 ألف جنية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "هـ.م" 27 سنة عامل، عرض ابنته البالغة من العمر 4 أشهر للبيع عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه، وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحرى حول الواقعة، والتواصل معه على أنهم مشترين، من أجل ضبطه وجرى ضبطه متلبسًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بعرض طفلته للبيع على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يستطيع أن يصرف على طفلية الآخرين.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات جدد حبسه 15 يومًا.

 

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