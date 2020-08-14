"خد الإيصال ومدفعش فلوس".. مواطن يرد الـ25% قيمة التصالح في كفرالشيخ

في لفتة أثارت استحسان الجميع، استقبل المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، المواطن حماده علي إسماعيل، من قرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، الذي قام برد قيمة الـ 25%، لجدية التصالح مع الدولة في مخالفات البناء، بعد أن نسي سداده أمس بالمركز التكنولوجي ببيلا، برغم منح الموظف للمواطن إيصال سداد، وعندما عاد المواطن لمنزله بقرية روس الفرخ، اكتشف أنه "أخذ الإيصال ونسي يدفع الفلوس".

وقال رئيس المدينة في بيان له، إن المواطن لم ينتبه أنه حصل على الايصال دون سداد المطلوب، وحينما عاد لمنزله اكتشف أن الأموال لازالت في حوزته، فعاد إلى المركز التكنولوجي اليوم الجمعة، لرد المبلغ في مشهد يعبر عن الأمانة، مقدماً الشكر له على أمانته.