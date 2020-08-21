عبدالهادي القصبي: أمن ليبيا جزء لايتجزأ عن الأمن المصري

رحب الدكتور عبدالهادي القصبي عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، بوقف إطلاق النار في لبييا.

وطالب فى بيان صادر عنه، الدول العظمى والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، بأن يؤدى مهمته، وأن يلعب دورا هاما، ببذل مزيد من الجهد للتصدي للتدخلات الخارجية على الأراضى الليبية.

وأشاد القصبى، بحكمة القيادة السياسية التى تقدر الموقف بقيمة وقدر الدولة المصرية، وبميزان دقيق، بما يتناسب مع حجم وعظمة مصر، وطبيعتها فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.

وقال: إن مصر وجيشها العظيم، لم يكن يوما معتديا، فنحن دائما ندعم للسلم والسلام.

واستطرد قائلا: رغم أن القاهرة جمعت كل الأسباب، وحصلت على التفويض من الشعب ومجلس النواب الليبي، إلا أنها تتعامل بحكمة، وهذا ما ظهر فى المبادرة المصرية الحكيمة، كخارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية، وبناء المؤسسات من جديد.

وتمنى رئيس ائتلاف دعم مصر للشعب الليبي الشقيق، باسترداد دولته، والبدء فى بناء مؤسساته، قائلا: نؤكد أن استقرار وأمن لبييا من استقرار وأمن القاهرة، وأن لبييا تعد أمن القومى لنا وهذا يعد خط أحمر.