إزالة تعديات على 11 قيراطا زراعيا في دير مواس بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس في جنوب محافظة المنيا، عن إزالة تعديات علي أراض زراعية في قرية دلجا.

كانت المهندسة نبيلة علي محمود رئيس المركز، قد أشرفت على إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراطا و12 سهما بقرية دلجا في حملة إزالات مكبرة شارك فيها سراج عبد الحميد، وطه داود نائبا رئيس المركز، والدكتور هاني عبد الباري رئيس قرية دلجا ورجال الإدارة الزراعية بحضور النقيب سيد نجيب رئيس نقطة دلجا، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المتعدين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وفي مركز ملوي، واصلت الوحدة المحلية، جهودها في رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، إضافة إلى متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وقال اللواء أركاب حرب أحمد السايس رئيس المركز، إنه تم تنفيذ حملة نظافة شملت شوارع وأحياء مدينة ملوى، والمجالس القروية بكل من إبشادات وقلندول والروضة والمعصرة ودير البرشا ونواي، حيث تم رفع 360 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الظهير الصحراوي.