"سلمان للإغاثة" يقدم 54 شاحنة مساعدات لليمن خلال شهر
كتب:
الوطن
05:21 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
شحنة مساعدات
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنا و142 كيلوجرام من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.
وتستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.