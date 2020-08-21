شركة بندة السعودية لـ"القوى العاملة": لا استغناء عن أي عامل مصري

أكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة ستصدر اليوم بيانا صحفيا، يؤكد أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بجدة بالمملكة العربية السعودية، سيعقد اجتماعا اليوم مع رئيس شركة بندة للتجزئة، للتأكيد على أن قرارا سيصدر رسميا عن مسئولي الشركة، بعدم الاستغناء عن العمالة المصرية بالشركة، والحاصلين على إجازات بمصر حاليا، وأن أماكنهم ووظائفهم محجوزة، فضلا عن وجود 2500 وظيفة سيتم الاستعانة فيها بالعمالة المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أصدرت بيانا صحفيا في 13 أغسطس الجاري أكد فيه هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن المكتب رصد قرار شركة بندة لتجارة التجزئة بفصل جميع العاملين بها المتواجدين حالياً خارج المملكة نظراً لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا طبقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

وأكدت الشركة لعمالها: "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائى الموارد البشرية الخاص بإدارتكم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية".

وقد سبق وحذر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، ولم يتوان مكتب التمثيل العمالي فى إبلاغ العاملين المصريين بذلك، قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة، في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.