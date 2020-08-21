عقيلة صالح يشكر السيسي على المواقف الداعمة لإحلال السلام في ليبيا

وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، كلمة للرئيس السيسي، في بيان صادر عن المجلس، قال فيه إنه "من دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية"، مكررًا شكره وتقديره للرئيس السيسي لهذه المواقف الأخوية.

وأعلنت حكومة السراج، في وقت سابق، وقفًا فوريًا لإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا ودعمًا لها من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، في توافق يبدو أنه يحرك المياه الراكدة.