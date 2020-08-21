"سرت" مقرا للحكم.. تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا

في تطور مفاجئ على صعيد الأزمة الليبية، أعلنت حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا والميليشيات الإرهابية وقفا فوريا لإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لانتخابات في مارس المقبل، الخطوة التي لاقت ترحيبا ودعما لها من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، في توافق يبدو أنه يحرك المياه الراكدة.

حكومة "السراج" تعلن وقف إطلاق النار وتدعو لانتخابات في مارس

وأعلنت حكومة فايز السراج وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس من العام المقبل.

وصدر الأمر لجميع التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة "السراج"، فيما شرطت أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي الإبقاء على منطقتي "سرت" و"الجفرة" منزوعتي السلاح، وهو الأمر الذي كان الجيش الوطني الليبي أعلن رفضه له أمس.

وأكدت حكومة "السراج"، في بيان، أنه يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية، وشددت على أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وفي مفارقة أيضا في البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، قال إن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار استرجاع السيادة على التراب الليبي وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خصوصا أن تركيا هي التي تدفع بهؤلاء المرتزقة، ما يؤكد تقارير عدة عن شكوى ميليشيات "طرابلس" من تصاعد نفوذ المرتزقة السوريين في عاصمتهم.

رئيس "النواب الليبي" يدعو لوقف جميع العمليات القتالية

ورد مجلس النواب الليبي على بيان حكومة فايز السراج بوقف إطلاق النار، مرحبا بالقرار، حيث أكد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة، كما دعا بدوره جميع القوات لوقف القتال وكافة العمليات القتالية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مشددًا على أنه سيجري استئناف انتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي.

وقال "صالح": "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال".

بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببياني حكومة السراج ورئيس مجلس النواب الليبي.

وقف إطلاق النار يجعل مدينة "سرت" مقرا مؤقتا للحكم

وفي تفاصيل التوافق الجديد، ذكر بيان رئيس مجلس النواب الليبي أن وقف إطلاق النار يجعل مدينة "سرت" مقرا مؤقتا للحكم عبر مجلس رئاسي جديد، وتكوين قوة أمنية موحدة من مختلف المناطق لتأمين هذه المؤسسات في "سرت" كمرحلة توافقية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن قبل أسابيع أن محور "سرت – الجفرة" خط أحمر لن يسمح بتجاوزه، وذلك بعد أن كانت ميليشيات حكومة السراج بدعم تركي تخطط لاجتياح "سرت" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

الرئيس السيسي يرحب بالقرار: خطوة هامة لتحقيق التسوية

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

واعتبر الرئيس السيسي، بحسب ما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

"الأمم المتحدة": بيانا "السراج" و"صالح" يحملان قرارات شجاعة في وقت عصيب

ووصفت "وليامز" ما جاء في البيانين بالقرارات الشجاعة، واعتبرت أن ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.

وتدعو الممثلة الخاصة إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين.

وشددت "وليامز"، على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً، وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسئولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.

ونوهت الممثلة الخاصة بأن المبادرتين تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.