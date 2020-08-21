روسيا ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن مصدر دبلوماسي بالخارجية الروسية، ترحيب موسكو بالبيانين الصادرين عن حكومة السراج ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن دائما نرحب بمثل هذه التصريحات، وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعم إعلان القاهرة"، مضيفا: "نحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت".

وتابع: "بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية"، مشيرا إلى أن السيطرة على وقف إطلاق النار يمكن عبر آلية اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف "5 + 5".

وأوضح المصدر أن هناك كذلك قرارات برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بضرورة إجراء مفاوضات سياسية ومشاورات اقتصادية بشأن النفط.