الوطنية للنفط الليبية ترحب بمقترحات عقيلة والسراج باستئناف الإنتاج

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم، بالبيانين الصادرين عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، اللذين يدعمان مقترحها بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط، في بيان نقلته بوابة "الوسط" الاخبارية الليبية، إنها ترحب ببيان صالح والسراج الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

"الوطنية لحقوق الإنسان" ترحب ببيان السراج و صالح بوقف إطلاق النار

من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم، عن ترحيبها الكبير بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية والدفع في اتجاه استئناف المفاوضات والحوار السياسي.

ودعت اللجنة، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، إلى التطبيق الفعلى والسريع لدعوة الرئيسين التي تضمنتها بياناتهم، وفي مقدمتها الدعوة إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور.

وأكدت اللجنة الليبية، على إن وقف إطلاق النار خطوة جد هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، وبما يسهم في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين.

وأعربت اللجنة، عن ترحيبها ودعمها لجميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيين جراء الأزمة السياسية والاقتتال والحروب، التي طال أمدها ما انعكس بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمعيشيه والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنين في ليبيا.