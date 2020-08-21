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"السراج" يشكر السيسي على جهوده المبذولة لإحلال الأمن والسلام في ليبيا

كتب:

محمد حسن عامر
05:42 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، اليوم، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أشكر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل الدول التي باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، للرئيس السيسي، في بيان صادر عن المجلس، إنه "من دواعي سروره أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة اليبية، مكررا شكره وتقديره للرئيس السيسي لهذه المواقف الأخوية.

وكانت حكومة السراج، أعلنت في وقت سابق، وقفا فوريا لإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لانتخابات في مارس المقبل، الخطوة التي لاقت ترحيبا ودعما لها من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، في توافق يبدو أنه يحرك المياه الراكدة.

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