الولايات المتحدة تُعلّق التعاون العسكري مع مالي

أعلنت الولايات المتحدة تعليق التعاون العسكري مع مالي بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتصاعدت الأحداث في مالي، إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد، الثلاثاء الماضي، الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا، إذ أعلن ما يسمى "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، الكيان الجديد الذي أسسه العسكريون بعد الانقلاب، رئيسًا جديدًا للمجلس، وناطقًا رسميًا باسمه.

وأكدت وسائل إعلام إفريقية، أمس الخميس، أن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي اختار العقيد قاسمي كويتا رئيسًا للمجلس، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد.

وذكر موقع "أخبار الساحل" أن "كويتا" التقى بالأمناء العامين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه، رغم قرار مجلس الأمن بالعودة إلى الثكنات.

وينتمي "كويتا" للقوات البرية في الجيش المالي، وكان يشغل منصب قائد غرفة العمليات الخاصة وسط البلاد (منطقة موبتي)، وقاد عدة عمليات قتالية ضد حركات مسلحة.