البنك الدولي يحذر من ارتفاع معدلات الفقر المدقع بسبب كورونا

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، من أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مالباس، أوضح أن تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أشارت إلى ان ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع وهذا العدد يمكن ان يزداد إذا تفاقم الوباء أو طال أمده.

ودعا مالباس، الدائنين الدول الكبرى والشركات الإستثمارية إلى خفض ديون الدول الفقيرة، وإلى إعادة هيكلة ديونها، مما يعطيها فرص أخرى لمساعدة شعوبها للخروج من مأزق الفقر الحاد.