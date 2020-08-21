السودان يسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 20 حالة.

وأوضحت الصحة السودانية، في بيان اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 38 إصابة في الخرطوم، و3 إصابات في الولاية الشمالية.

وأشارت الوزارة السودانية، إلى أنها أجرت فحصًا لـ 1368 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين إلى 12623 حالة، بينهم 812 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6476 شخصًا.

وشددت الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.