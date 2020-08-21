ضبط سيدة تتزعم شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تتزعمها سيدة خمسينية، بأحد مراكز شمال المحافظة.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بوجود شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتبين من تحريات البحث الجنائي، بإشراف العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، وجود شبكة تدار للأعمال المنافية للآداب، تتزعمها سيده خمسينية وسيدتان إحداهما تبلغ من العمر 35 عاما، وأخرى 25 عاما، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهن، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.