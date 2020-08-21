المدارس الخاصة: إعادة أموال الترم الثاني أمر تحدده وزارة التعليم

قال المستشار بدوى علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن العام الدراسي الماضي قد شهد توقف الدراسة في 15 مارس ولم يبقَ على امتحانات نهاية العام سوى شهر، وعندما توقفت الدراسة مع بداية كورونا أمر وزير التربية والتعليم بإيقاف العمل في المدارس حتى لا ينتشر الفيروس بين الطلاب.

وأضاف "علام" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن المدارس الخاصة قد أعطت ما عليها تمامًا في الفصل الأول من العام الدراسي، ومطالبة بعض أولياء الأمور بإعادة أموال الترم الثاني هو أمر تحدده وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الدراسة قد توقفت في 15 مارس ولم يكن باقيًا على نهاية العام الدراسي سوى شهر.

وأكد أن المدارس الخاصة قد تكبدت خسائر جمة في رفع الأبحاث على منصة وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز تحديد العام الدراسي بمدة دراسية معينة، وفي حال كانت وزارة التربية والتعليم قررت زيادة فترة الدراسة في العام الدراسي لم يكن للمدارس طلب مصروفات من أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن هناك بعض أولياء الأمور توقفوا عن دفع مصروفات الفصل الثاني بعد إثارة موضوع ردها بسبب كورونا.

وتابع: "موضوع الأوتوبيسات هي تكلفة وبموجب قانون التعليم تحددها وزارة التعليم وبتحسب تكلفة الانتقالات بالباصات ومعظم المدارس بتستأجر الأوتوبيسات من شركات سياحية والشركات دي خدت مستحقاتها كاملة، ولو تم استرجاعها من الشركات سيتم إعادتها لأولياء الأمور".