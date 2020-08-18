بدوي علام: صاحب المدرسة الخاصة نسبة مكسبه 15% فقط

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن مادة 64 من قانون التعليم تؤكد بأن كل ما يتعلق بالمدارس الخاصة يتم تنسيقه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت بند "حساب تكلفة الطالب" وهي مدارس لا تهدف للربح ولكنها تسعى إلى نشر التعليم، مشيرا إلى أن الدولة حددت لصاحب المدرسة الخاصة نسبة 15% من المكسب.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قطاع المدارس الخاصة به أكثر من 3.5 مليون طالب، ويتحمل صاحب المدرسة بناء المدرسة ودفع رواتب المعلمين وتوفير فرص عمل للشباب، ويقرر وزير التربية والتعليم زيادة أسعار المدارس الخاصة كل 5 سنوات، موضحا أن مصاريف الأتوبيسات قد تم تحديدها قانونا من قبل وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز لجهاز حماية المستهلك التدخل في هذا الشأن: "لو أنا قطاع خاص بيني وبين ولي الأمر عقد مباشر".

وأكد أن المدارس الخاصة تقوم بالتعاقد مع شركات لتأجير الأتوبيسات، ويجب على جهاز حماية المستهلك التواصل مع تلك الشركات وتوضيح تلك النقاط وإلغاء تلك العقود التي تم إبرامها بين المدارس والشركات