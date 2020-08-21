رئيس "هيئة الجودة" لـ"الوطن": "التعليم مش بالكيلو.. ولا بعدد الأيام"

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إن العالم كله يقول إن شكل التعليم اختلف، مؤكدة أن "التعليم مش بالكيلو ولا بعدد الأيام".

وأضافت رئيس "جودة التعليم"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الورقي الصادر صباح غد السبت، أن هناك بلدان حول العالم على سبيل المثال، الحضور في المنشأة التعليمية أيا كانت، كان 3 أو 4 أيام، سواء قبل أزمة كورونا أو بعدها.

وشددت أن أهم شيء هو "نمط التعليم" نفسه، وليس "الكم"، وذلك يظهر في تعليم الطلاب طريقة التفكير، واكتساب المهارات، ومن ثم تجد تلك المنشآت تخصص معظم اليوم لـ"الأبحاث"، ومن ثم يعرف الطالب الكثير عنه، ويكتسب المزيد من الخبرات بخصوصه.

وأشارت إلى أننا لا بد أن نعى أن الطلاب والمعلمين لم يكونوا مدربين بالقدر الكافي في العالم كله للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ومن ثم يجب تدريبهم على كيفية إدارة الفصل الإلكتروني ليضمن التفاعل، مثلاً عبر تقسيم الطلاب لـ"مجموعات صغيرة" ليقوموا بأنشطة تقوم على الوعي والفهم.

وأوضحت أن أزمة عدم انتباه الطلاب للدروس الإلكترونية تتم عبر التقييم المستمر للطلاب؛ فكل جزء يشرح لهم سيتم تقييمهم عليه، سواء بشكل مباشر، أو إجراء اختبارات، أو أبحاث أو غيرها كما يترأى للقائم بالعملية التعليمة.