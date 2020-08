مصر تتقدم عالميًا في معيار "جودة التعليم" وإدراج 70 مؤسسة تعليمية في تصنيف الجامعات الأسباني

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تقدم مصر في معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي، لتقفز من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن مصر في عام واحد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا، مشيرًا إلى أن معيار جودة التعليم يعتمد على ما توفره الدولة المدرجة في هذا التصنيف من تعليمًا عالي الجودة.وأكد د. عبدالغفار أن هذا التقدم السريع في تصنيف مصر في مجال التعليم يعكس الدعم الدائم الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم في مصر، فهذا الدعم الذي لا يقتصر فقط على الزيادة غير المسبوقة في أعداد الكليات والجامعات في مصر، حيث أصبح لدينا جامعة حكومية على الأقل في كل محافظة من محافظات مصر تقريبًا، بل يمتد ليشمل جودة التعليم، ونوعيته، ودعم البحث العلمي، والنشر الدولي في كل الجامعات والمراكز البحثية، مما انعكس إيجابًيا على ترتيب مصر بين دول العالم في مجال جودة التعليم.وأضاف د. خالد عبدالغفار أنه وفقًا لتصنيف "Us news" جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 434، وجامعة المنصورة في الترتيب (663)، وجامعة عين شمس في الترتيب (667) وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب (778)، وجامعة أسيوط في الترتيب (885)، وجامعة قناة السويس في الترتيب (928).الجدير بالذكر أن تصنيف "Us news" تم بناءً على مسح عالمي قائم على المعرفة لإختيار أفضل دول العالم في مجال التعليم العالي لعام 2020 بناءً على ثلاث معايير أساسية هي: وجود نظام تعليم عام متطور، وما إذا كان الناس سيفكروا في الالتحاق بالجامعات في هذه الدول، وإمكانية هذه الدول في توفير تعليمًا عالي الجودة.وفي سياق متصل، أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 70 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني "Ranking Web of Universities" لعام 2020، حيث جاءت جامعة القاهرة في المركز (655)، بينما جاءت جامعة الإسكندرية في المركز (974) على مستوى الجامعات العالمية.وأضاف الوزير أن جامعات ( المنصورة، والجامعة الأمريكية، وعين شمس، وأسيوط، وبنها، والزقازيق، وطنطا، وحلوان، وجامعة الأزهر، وقناة السويس) جاءت في المراكز (1096-1963)، بينما جاءت جامعات (كفر الشيخ، والمنوفية، والمنيا، والجامعة البريطانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبني سويف، والفيوم، وجنوب الوادي، وأسوان، والجامعة الألمانية، وسوهاج، وجامعة النيل) في المراكز (2106 -2882)، في حين جاءت جامعات (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ودمياط، وبورسعيد، وجامعة المستقبل، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس) في المراكز (3048 – 3983)، وجاءت جامعات (السويس، ودمنهور، والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة مصر الدولية) في المراكز(4024 –4535)، و(جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمعهد التكنولوجي العالي، والكلية الفنية العسكرية) في المراكز (5046 –5161)، وجامعة مدينة السادات جاءت في المراكز ( 6112)، وجامعة الأهرام الكندية في المركز (6642)، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في المركز (7709)، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في المركز (8288)، بينما جاءت جامعات (الجامعة العربية المفتوحة، وجامعة سنجور بالإسكندرية، وأكاديمية الأزهر الشريف للبحوث الإسلامية، والكلية الكندية الدولية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة)، في المراكز (11167 –11991)وجاءت جامعة هليوبوليس في المركز (14855)، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني في المركز(15353)، والجامعة الفرنسية في المركز (15380)، بينما جاءت (أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة بدر، والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وجامعة دراية)، في المراكز (16017 –16615)، وجاءت أكاديمية الشروق في المركز (17418).وأحتلت كلا من (أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة الجيزة الجديدة، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالإسكندرية، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة العريش، وجامعة العلمين الدولية، والجامعة المصرية الروسية، وأكاديمية وادي العلوم، ومعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، وجامعة ESLSCA مصر، وجامعة مطروح، ومعهد الصفوة للهندسة)، المراكز (20259 –29738)، وجاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة في المركز(30147).الجدير بالذكر أن تصنيف "Ranking Web of Universities" يصدر كل 6 أشهر ويستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم (عدد الصفحات) في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم، والمؤشر الثاني للتأثير ويشمل محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم.