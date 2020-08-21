ضوابط الحصول على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في بنك ناصر، مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهورية وأيضًا لجان الزكاة التابعة للبنك.

وامتدادًا لدور البنك وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضوًا فاعلاً منتجًا في المجتمع بدلًا من تلقيها الدعم ويمنح القرض بحد أدنى أربعة آلاف جنيه وبحد أقصى عشرين ألف جنيه، بدون فوائد، بمصاريف إدارية 7% تخصم مرة واحدة، ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، وفقًا لما أعلنه بنك ناصر، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للحصول على تمويل المرأة المصرية "مستورة"

ـ المرأة المصرية.

ضوابط الحصول على تمويل المرأة المصرية "مستورة"

ـ أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

ـ السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عامًا عند المنح.

ـ السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

ـ تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

إجراءات الحصول على تمويل المرأة المصرية "مستورة"

ـ صورة بطاقة الرقم القومي "سارية".

ـ الرقم التأميني للمقترض.

ـ طلب الحصول على القرض "نموذج 1".

ـ بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية "نموذج 2".

ـ بيان معاش إن وجد.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.