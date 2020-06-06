تجارية الإسماعيلية يستعد للتعريف بقرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي

بدأ مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، جولاته بالقرى والمراكز والمدن للقاء سيدات الأعمال والتاجرات بمختلف طوائفهن وحتى السيدات اللواتي ليس لهن سجلات تجارية وتعملن بالتجارة.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة، إن الهدف من اللقاءات، التعريف بقرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي وهو قرض بدون أي فوائد على الإطلاق للسيدات والأوراق المطلوبة لتسليمها للبنك للتيسر عليهن مع جائحة كورونا وتراجع الأوضاع المعيشية في الفترة الأخيرة.

وقالت آمال إبراهيم نائب رئيس سيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة، أنه سيتم أيضا خلال اللقاءات التعريف بالكارنيهات الخاصة بالغرفة والتي بموجبها يمكن الحصول على خصومات في كافة الخدمات التجارية والصحية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على الحياة التي انفردت بها الغرفة للتجار بشكل عام للتأمين على الحياة والمنشآت من السرقة والحرائق وبمبلغ يبدأ من 60 جنيها سنويا.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية، أننا سندرس في القريب العاجل ما تم اقتراحه من قبل بعمل مكاتب لغرفة الإسماعيلية في المراكز والمدن الرئيسية لسهولة التواصل مع التجار، وضمان تقديم خدمة سريعة ومباشرة، وأن أحداث كورونا الحالية فرضت العديد من الخطوات الاحترازية التي نأمل أن تنتهي في القريب العاجل.