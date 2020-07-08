مبادرة "مستورة": نساعد مرضى كورونا للتغلب على مرضهم

قالت شروق مصطفى، صاحبة مبادرة "مستورة"، إن هناك الكثير من المبادرات التي انطلقت مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد لمساعدة مرضي الفيروس والمعزولين منزليًا وإيصال الطعام إليهم.

وأضافت "شروق" خلال مداخلة لها عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من مني عبدالغني ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن مبادرة "مستورة" تهدف لتكوين متحالفين جدد وإيجابيين لمساعدة المرضى في التغلب على مرضهم والشفاء منه، والخروج من ذلك المعترك بأقل الخسائر.

وأكدت أن المبادرة قدمت ما يقرب من 2300 وجبة لمصابي الفيروس، وأوصلت تلك الوجبات إلى المرضى بشكل مجاني، بجانب توفير علاج للأسر الفقيرة والمصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض مصر، مشيرة إلى أن بعض الأسر السورية تساعد القائمين على المبادرة في طهي الطعام أو إيصاله إلى المحتاجين.