طبيبة متبرعة بعملية تجميل للطالب صاحب واقعة التنمر: "هيبقى أحلى ضحكة"

واقعة تنمر جديدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد اتهام شاب يدعى أحمد عمر، المسؤولين في كلية تربية رياضية، بالتنمر عليه وعدم قبول أوراقه في الكلية لوجود إصابة في وجهه.

وحكى الشاب الواقعة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، التي تتلخص في أنه حاول التقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية وفوجئ بالتنمر عليه هناك: "أنا شكلي قبيح، موقف حصل لي النهارده وأنا بقدم كلية تربية رياضية، الدكتور قاللي إيه اللي في شفتك دا؟، أنت شكلك ماينفعش، البس وروّح".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع منشور الشاب، فيما نشرت صفحة خاصة بعيادة تجميل أسنان خاصة بالدكتورة نانسي محمود، متكفلة بعلاج الشاب، مطالبة الجميع من خلال المنشور بأن يساعدوها في الوصول للشاب أحمد عمر.

"نانسي": من حقه يدخل الكلية اللي يحبها.. وشكله جميل مافيهوش عيب

الدكتورة نانسي محمود، أخصائية التجميل، علقت على هذا الشأن قائلة، إنها تأثرت بما كتبه الشاب أحمد عمر على صفحته الشخصية، لافتة إلى أنها لا ترى فيه أي عيب أو مشكلة حتى يتم رفضه من اختبارات كلية التربية الرياضية.

وأضافت "نانسي" لـ"الوطن"، أنها وفريق عملها جاهزون لمساعدته مجانًا، فيما تم ذكره من مشكلة منعته من القبول في الكلية أو تسببت له في التعرض للتنمر، سواء في الشفاه أو الأسنان.

كما أشارت أخصائية التجميل إلى أن وصفه لنفسه بالقبيح جعلها تشعر بالألم تجاهه، موضحة أن الشاب "جميل" وليس به أي مشكلة، ومن حقه أن يلتحق بالكلية التي اختارها دون أن يتعرض للتنمر، "هعمل له اللي نقدر عليه وهتبقى ضحكته جميلة وأحلى ضحكة بإذن الله".

من جانبه، ردّ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهامات الشاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال "دسوقي" لـ"الوطن" إن "الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد"، مشيرًا إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.

وقالت الجامعة إنه "ردًا على ما نشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، نود أن نوضح بعض الأمور، فإننا جميعًا بدءًا من رئيس الجامعة وجميع العاملين موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب، وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائمًا".