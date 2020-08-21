عيادة تجميل تتكفل بعلاج أحمد عمر: "هنرجع نغيظهم ونحدفهم بالطوب"

قال الفنان الكوميدي أيمن مصطفى، إن عيادة تجميل أسنان ستتكفل بعلاج الشاب أحمد عمر، صاحب واقعة التنمر خلال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

يذكر أن الشاب أحمد عمر تعرض للتنمر من قبل لجنة اختبار القدرات، ورفضته بسبب ملامح وجهه حسبما قال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أيمن مصطفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللي يعرف أحمد صاحب واقعة كلية التربية يا ريس يوصلنا بيه أو يعمل منشن عشان يعرف إن عيادة خاصة متكفلة بعلاجه بالكامل سواء جراحات أو تجميل أو أي مشاكل، في الأسنان أو اللثة وهوليود سمايل كمان وهندلع المسائل ونرجع للكلية نغيظهم ونحدفهم بالطوب ونجري".

ردّ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهامات الشاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال "دسوقي" لـ"الوطن" إن "الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد"، مشيرًا إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.

وقالت الجامعة إنه "ردًا على ما نشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، نود أن نوضح بعض الأمور، فإننا جميعًا بدءًا من رئيس الجامعة وجميع العاملين موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب، وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائمًا".