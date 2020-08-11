أحمد عمر هاشم: الهجوم على البخاري محاولة لهدم السنة النبوية

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السبب وراء الهجوم على الإمام البخاري رحمة الله عليه، هو هدم السنة كلها، كونه أكبر إمام في علم حديث رسول الله عليه وسلم، مضيفًا: "حين يُطعن في أصح كتاب، وفى أكبر الأئمة، يكون انهارت أمامه السنة كلها ولذلك صوبوا سهامهم إلى هذا الإمام".

وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندي، عبر قناة "dmc"، أن الإمام البخاري كان يمتلك قوة شديدة في الحفظ وقدر عالٍ في العلم والفهم، والفقه، مستطردًا: " العلماء قالوا إن فقه البخاري في تراجمه وهى التي كانت منحة من الله سبحانه وتعالى".

ولفت "هاشم"، إلى أن الإمام البخارى انشرح صدره عندما طلب منه شيخه إسحاق بن راهويه، أن يدون السنة الصحيحة عندما حدث خلط وافتراءات عليها فى ذلك الوقت، مشيراً إلى أن الإمام وضع صحيحه من بين 600 ألف حديث.