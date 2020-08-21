رئيس "جودة التعليم" لـ"الوطن": أتوقع استمرار التعليم الهجين بعد كورونا

وصفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اتجاه الدولة للاعتماد على "التعليم الهجين" في الفترة المقبلة بـ"الشيء الإيجابي".

وأضافت "يوهانسن"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً السبت، أنها تعتقد أن "التعليم الهجين" سيستمر في مصر عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن كل شيء يخضع للتجربة، والتقييم، حتى نتفادى السلبيات، ونعظم الإيجابيات، ونحقق الهدف المرجو منها.

وعن مخاوف عدم وصول البعض للمحتوى الإلكتروني بسبب عدم تواصل الوسائل التكنولوجية، قالت إن الحل يمكن في توفير المؤسسة التعليمية له وسيلة للوصول للمحتوى التعليمي، سواء توفير الانترنت داخل الأماكن التي يتواجد بها الطلاب مثل المدن الجامعية أو المكتبات، أو المعامل الدراسية بما يحقق العدالة، ويتيح "تكافؤ الفرص".