رئيس "جودة التعليم" لـ"الوطن": "مفيش حاجة تحل محل الدراسة وجها لوجه"

أكد الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، أن نظام "التعليم الهجين"، الذي تتجه المنشآت التعليمية المصرية لتطبيقه في العام الدراسي الجديد هو تعليم مفيد من الناحية العلمية، لكن "مفيش حاجة تحل محل التعليم وجها لوجه"، على حد قولها.

وأضافت "يوهانسن"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد السبت، أن التعليم المباشر يُكسب الطلاب مهارات كثيرة، كما يكتسب القدوة من معلمه، ولكن الدمج بين الأمرين بصورة سليمة وبقواعد وشروط علمية يحقق نتائج إيجابية في عملية التعلم.

وتابعت: "من حسن حظنا، أننا بدأنا منذ 4 أو 5 أعوام في تحديث وتطوير البنية التكنولوجية في عملية التعليم سيسهم ويساعد على ذلك".

وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد لم تكن متوقعة، ولم تكن مخططة، وبالتالي "مكناش مستعدين بنسبة 100%"، ليس مصر فقط، بل العالم أجمع، ومن ثم حاولنا أن نخرج بأقل الأضرار.

وشددت رئيس "جودة التعليم"، على أن مصر من أقل الدول التي خرجت بأضرار فيما يتعلق بالعملية التعليمة؛ فالعام الدراسي اكتمل، ونظمت مصر امتحانات ثانوية عامة على سبيل المثال نجحت بصورة كبيرة.